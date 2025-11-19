Thứ tư, 19/11/2025, 17:06 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs bị phạt 2 năm tù | Đỉnh núi Lào Cai xuất hiện băng giá
Sạt lở, cây đổ chắn ngang đèo Mimosa cửa ngõ Đà Lạt; Đề xuất Nhà nước thu hồi đất khi một nửa chủ sở hữu đồng ý...
- 00:13 Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs bị phạt 2 năm tù
- 00:56 Sạt lở, cây đổ chắn ngang đèo Mimosa cửa ngõ Đà Lạt
- 01:36 Container lật đè bẹp ôtô, ba người trọng thương
- 02:10 Đỉnh núi cao ở Lào Cai, Lai Châu xuất hiện băng giá
- 03:01 Ông Trần Phong làm Chủ tịch Khánh Hòa
- 03:35 Ôtô, xe máy trên toàn quốc phải đáp ứng chuẩn khí thải từ 2030
- 04:35 'Ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh tối thiểu phải 500 triệu đồng'
- 05:17 Lào 0-1 Việt Nam (H2): Xuân Son lập công
- 06:16 'Thuế 0,1% với vàng miếng chưa đủ ngăn ngừa đầu cơ'
- 06:54 170 ngôi nhà bị phá hủy trong đám cháy ở Nhật Bản
- 07:43 Nước các sông ở Gia Lai, Đăk Lăk lên nhanh, nguy cơ gây ngập sâu, sạt lở
- 08:44 Điều tàu hàng trấn giữ hai cầu đường sắt Bắc Nam
- 09:37 Đèo An Khê nối Quy Nhơn với Pleiku sạt lở
- 10:34 Đề xuất Nhà nước thu hồi đất khi một nửa chủ sở hữu đồng ý
- 11:21 TP HCM miễn phí bảo hiểm y tế cho học sinh, người cao tuổi
- 12:14 Điểm đầu Metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ nằm trong Công viên 23/9
- 13:09 TP HCM sắp mở bán hơn 900 căn nhà ở xã hội giá 22 triệu đồng mỗi m2
- 14:12 Giá vàng miếng tăng hơn 1 triệu đồng
- 15:15 Myanmar mở 'trận chiến cuối cùng' với tội phạm lừa đảo
- 16:05 Campuchia nói nhóm phạm nhân nổ súng trốn khỏi tòa là người Việt