Thứ năm, 1/1/2026, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Hiệp sĩ đường phố Nguyễn Thanh Hải bị bắt | Cháy lớn showroom ôtô ở TP HCM
Trả gộp hai tháng lương hưu trước Tết Bính Ngọ; Bộ Công Thương yêu cầu K+ giải trình việc ngừng dịch vụ từ 2026...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Hiệp sĩ đường phố Nguyễn Thanh Hải bị bắt
- 02:05 Hai thanh niên bắt cóc, tống tiền lao động Việt ở Campuchia sa lưới
- 03:25 Cháy lớn showroom ôtô ở TP HCM
- 04:20 Rượu giả khiến 7 người ở Hải Phòng ngộ độc, một người chết
- 05:14 40 người có thể đã chết trong vụ nổ ở khu nghỉ dưỡng Thụy Sĩ
- 06:06 Chelsea sa thải HLV Maresca
- 07:38 Trả gộp hai tháng lương hưu trước Tết Bính Ngọ
- 08:39 TP HCM hỗ trợ 100% phí BHYT cho 6 nhóm từ 2026
- 09:49 Giám đốc doanh nghiệp đặt túi tiền 10 tỷ đồng sau cửa nhà quyền cục trưởng
- 11:43 Bộ Công Thương yêu cầu K+ giải trình việc ngừng dịch vụ từ 2026
- 13:04 Giá vàng, bạc thế giới quay đầu giảm phiên cuối năm
- 14:11 Nga tố Ukraine tập kích khách sạn đêm giao thừa khiến 24 người chết