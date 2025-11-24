Thứ hai, 24/11/2025, 17:08 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Gần 2.000 trường học đóng cửa vì lũ | Trung Quốc chỉ trích Nhật vì kế hoạch triển khai tên lửa gần Đài Loan
Hàng trăm y bác sĩ TP HCM chi viện vùng lũ Nam Trung Bộ; Miền Trung có thể sắp chịu ảnh hưởng của bão...
- 00:12 Gần 2.000 trường học đóng cửa vì lũ
- 01:15 Hàng trăm y bác sĩ TP HCM chi viện vùng lũ Nam Trung Bộ
- 02:38 TP HCM, Đà Nẵng có thể giữ lại 100% tiền thu từ quỹ đất TOD
- 04:04 U22 Việt Nam bắt đầu chinh phục SEA Games 33
- 05:21 Trung Quốc chỉ trích Nhật vì kế hoạch triển khai tên lửa gần Đài Loan
- 06:22 Núi lửa Ethiopia phun trào sau gần 12.000 năm
- 07:21 Tổng Bí thư: Cán bộ kiểm tra phải trong sáng như gương, sắc bén như gươm
- 08:21 Giấy phép xây dựng có thể được cấp online
- 09:04 Hà Nội muốn cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ
- 11:07 Hà Nội thu tiền sử dụng đất tăng 167%
- 12:12 Nhiều nơi ở Quy Nhơn tái ngập
- 13:01 Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đèo Khánh Lê và nhiều tuyến đường
- 13:45 Nhiều quốc lộ và đường sắt Bắc Nam qua miền Trung vẫn tắc
- 14:54 Miền Trung có thể sắp chịu ảnh hưởng của bão
- 16:19 Thi thể nữ bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông
- 17:11 Tỉnh miền nam Thái Lan ban bố tình trạng thảm họa do mưa lũ
- 18:07 Nhật Bản sắp đưa tên lửa tới đảo gần Đài Loan