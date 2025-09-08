Thứ hai, 8/9/2025, 17:10 (GMT+7)
Điểm tin 21h: 'EVN cần làm rõ khoản lỗ muốn đưa vào giá điện' | Chủ tịch UBND và Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa xin nghỉ công tác
Chứng khoán giảm mạnh nhất một tháng; Cựu Tổng giám đốc SJC 'chèn nguyên liệu bên ngoài' vào 6.255 lượng vàng miếng...
- 00:12 Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội phân trần 'nghề nghiệp nhiều rủi ro'
- 01:34 'EVN cần làm rõ khoản lỗ 45.000 tỷ đồng muốn đưa vào giá điện'
- 03:03 Chủ tịch UBND và Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa xin nghỉ công tác
- 03:56 Đình chỉ hoạt động phòng khám nha khoa có nữ bác sĩ đánh bệnh nhân
- 04:58 3 người Trung Quốc giết tài xế taxi vì sợ bị bán qua Campuchia
- 06:00 Cựu cảnh sát kêu oan bất thành trong vụ cháy karaoke 32 người chết
- 07:04 Bộ trưởng Indonesia mất chức giữa sóng biểu tình bạo lực
- 08:11 Đề xuất thí điểm giá điện hai thành phần từ 2026
- 09:14 Thủ tướng: Xử lý nghiêm thao túng, găm hàng gây bất ổn thị trường vàng
- 10:17 Sắp thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
- 11:05 Ông Phạm Đức Ấn làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
- 12:01 Chứng khoán giảm mạnh nhất một tháng
- 13:01 Phí đăng ký xe tại Hà Nội, TP HCM giảm hàng triệu đồng trong 2025
- 14:04 Giá nhà trọ tăng cao, người thuê gặp khó
- 15:01 Cựu Tổng giám đốc SJC 'chèn nguyên liệu bên ngoài' vào 6.255 lượng vàng miếng
- 16:10 Ông chủ Thuận An khai làm dự án giao thông vì 'địa phương nhờ vả'
- 17:22 Công an nêu loạt 'lỗ hổng' pháp lý trong vụ Hoa hậu Thùy Tiên bán kẹo giả
- 19:01 5 tỉnh ở Cuba mất điện cùng lúc
- 19:47 Ông Thaksin trở về Thái Lan
