Thứ ba, 11/11/2025
Điểm tin 21h: Dùng nhà ở xã hội sai mục đích có thể bị phạt đến 120 triệu đồng | Nghiên cứu cho phép bán khống chứng khoán sớm nhất từ năm sau
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa; Hơn 160 học sinh mắc cúm A, cả trường nghỉ học dài ngày;...
- 00:12 Dùng nhà ở xã hội sai mục đích có thể bị phạt đến 120 triệu đồng
- 01:16 Thủ tướng: Ưu tiên nhà, đất dôi dư sau sáp nhập cho giáo dục, y tế
- 02:14 Nghiên cứu cho phép bán khống chứng khoán sớm nhất từ năm sau
- 03:25 Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa
- 04:30 Hơn 160 học sinh mắc cúm A, cả trường nghỉ học dài ngày
- 05:26 Thuốc chữa ung thư của Nga được cấp phép lưu hành tại Việt Nam
- 06:19 Đánh bom tự sát ở thủ đô Pakistan, 12 người thiệt mạng
- 07:10 Hai 'siêu dự án' tại đất vàng trung tâm TP HCM có cơ hội hồi sinh
- 08:21 FLC dự kiến giao dịch lại cổ phiếu từ quý I/2026
- 09:25 Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục sẽ ra tòa ngày 19/11
- 10:35 Đề xuất áp giải người không chấp hành xét nghiệm ma túy
- 11:28 Đề xuất định danh người khiếu nại, tố cáo
- 12:31 Hà Nội lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy tự động
- 13:40 Chính phủ đề xuất giảm giấy phép kinh doanh 25 ngành, nghề
- 14:37 Quốc hội phê chuẩn hai Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia
- 15:46 Nhiều người bao vây, đập phá ôtô