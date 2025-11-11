Điểm tin
Điểm tin 21h: Dùng nhà ở xã hội sai mục đích có thể bị phạt đến 120 triệu đồng | Nghiên cứu cho phép bán khống chứng khoán sớm nhất từ năm sau
Thứ ba, 11/11/2025, 17:15 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Dùng nhà ở xã hội sai mục đích có thể bị phạt đến 120 triệu đồng | Nghiên cứu cho phép bán khống chứng khoán sớm nhất từ năm sau

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa; Hơn 160 học sinh mắc cúm A, cả trường nghỉ học dài ngày;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 21h: Dùng nhà ở xã hội sai mục đích có thể bị phạt đến 120 triệu đồng | Nghiên cứu cho phép bán khống chứng khoán sớm nhất từ năm sau