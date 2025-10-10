Điểm tin
Điểm tin 21h: Dự kiến xóa sổ hội đồng trường công lập từ 1/1/2026 | Miền Bắc mưa trở lại từ đầu tuần tới
Điều tàu hàng 300 tấn ngăn lũ cuốn trôi cầu đường sắt; 'Cần cơ chế để gia đình từ 3 con tiếp cận được nhà ở xã hội';...

Phương Nghi

