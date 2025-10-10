Thứ sáu, 10/10/2025, 17:08 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Dự kiến xóa sổ hội đồng trường công lập từ 1/1/2026 | Miền Bắc mưa trở lại từ đầu tuần tới
Điều tàu hàng 300 tấn ngăn lũ cuốn trôi cầu đường sắt; 'Cần cơ chế để gia đình từ 3 con tiếp cận được nhà ở xã hội';...
- 00:12 Dự kiến xóa sổ hội đồng trường công lập từ 1/1/2026
- 01:25 Miền Bắc mưa trở lại từ đầu tuần tới
- 02:17 Điều tàu hàng 300 tấn ngăn lũ cuốn trôi cầu đường sắt
- 02:52 'Cần cơ chế để gia đình từ 3 con tiếp cận được nhà ở xã hội'
- 03:44 Thủ tướng: GDP năm nay có thể đạt mục tiêu tăng trên 8%
- 04:24 Khan vàng miếng, nhẫn trơn ngày đầu xóa bỏ độc quyền
- 05:38 AI đang thay đổi văn hóa doanh nghiệp
- 06:48 Thường trực Chính phủ yêu cầu nâng cấp hệ thống đê chống lũ
- 07:44 CEO FPT và VinaCapital lập liên minh drone khai thác 'nền kinh tế tầm thấp'
- 08:48 Truyền thông thế giới thán phục kỷ lục của Bao Phương Vinh
- 09:33 Nhà Trắng chỉ trích Ủy ban Nobel vì không trao giải cho ông Trump
- 10:18 Từ hôm nay, mua bán vàng trên 20 triệu phải chuyển khoản
- 11:14 Chứng khoán tăng hơn một trăm điểm tuần này
- 12:16 Nước lũ cuốn trôi nền đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên
- 13:03 Vòi rồng hơn 20 phút trên biển Phú Quốc
- 13:48 Động đất 7,4 độ rung chuyển miền nam Philippines
- 14:30 Tổng Bí thư dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Triều Tiên
- 15:04 Đề xuất chuyển chức năng văn phòng đăng ký đất đai về phường, xã
- 15:57 Người phụ nữ Venezuela đoạt giải Nobel Hòa bình
- 16:36 Thái Lan dựng 'pháo đài container' ở vùng tranh chấp với Campuchia