Thứ năm, 9/10/2025, 17:30 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Drone vận chuyển 5 tấn hàng vào vùng lũ | Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; 11 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới 2026...
- 00:13 Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
- 01:18 Thủ tướng: Dự báo thiên tai cần sát và kỹ lưỡng hơn
- 02:10 Hàng nghìn hộ dân ngoại thành Hà Nội bị ngập
- 03:07 Bắc Ninh gặp 20 sự cố đê điều
- 04:19 Drone vận chuyển 5 tấn hàng vào vùng lũ
- 05:10 Xén vòng xoay công trường Dân Chủ để làm metro Bến Thành - Tham Lương
- 05:57 100 doanh nghiệp được người lao động yêu thích nhất năm 2025
- 06:50 Ca sĩ Jack bị phạt
- 07:26 Nữ điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân đánh vào đầu
- 08:13 Ban tổ chức World Cup billiard nhận lỗi với đội Việt Nam
- 09:01 Nhà văn Hungary László Krasznahorkai đoạt Nobel Văn học 2025
- 09:49 Ông Trump gửi thư đề nghị Thái Lan xử lý căng thẳng với Campuchia
- 10:46 Chứng khoán vượt 1.700 điểm
- 11:44 11 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới 2026
- 12:41 Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un
- 14:56 Lãnh đạo nhiều nước sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên
- 15:46 Khởi công dự án metro đi ngầm qua phố cổ Hà Nội
- 16:52 Giá xăng xuống dưới 20.000 đồng một lít