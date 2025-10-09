Điểm tin
Điểm tin 21h: Drone vận chuyển 5 tấn hàng vào vùng lũ | Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un
Thứ năm, 9/10/2025, 17:30 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Drone vận chuyển 5 tấn hàng vào vùng lũ | Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un

Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; 11 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới 2026...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 21h: Drone vận chuyển 5 tấn hàng vào vùng lũ | Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un