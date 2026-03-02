Điểm tin 21h: Doanh nghiệp xuất khẩu lo rủi ro trước xung đột tại Trung Đông | VN-Index giảm mạnh nhất từ đầu năm

Từ năm 2027, bác sĩ phải thi đánh giá năng lực trước khi hành nghề; Cảnh sát đột kích sòng bạc trong hầm khách sạn 5 sao ở Nha Trang...