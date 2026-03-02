Thứ hai, 2/3/2026, 17:11 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Doanh nghiệp xuất khẩu lo rủi ro trước xung đột tại Trung Đông | VN-Index giảm mạnh nhất từ đầu năm
Từ năm 2027, bác sĩ phải thi đánh giá năng lực trước khi hành nghề; Cảnh sát đột kích sòng bạc trong hầm khách sạn 5 sao ở Nha Trang...
- 00:12 Israel nói loạt lãnh đạo tình báo Iran thiệt mạng trong đòn tập kích mở màn
- 01:11 Mỹ xác nhận ba tiêm kích F-15 bị Kuwait bắn nhầm cùng lúc
- 01:51 Doanh nghiệp xuất khẩu lo rủi ro trước xung đột tại Trung Đông
- 02:54 Phó chủ tịch Quốc hội: Siết dạy thêm khiến phụ huynh tốn kém hơn
- 03:40 Từ năm 2027, bác sĩ phải thi đánh giá năng lực trước khi hành nghề
- 04:52 Cảnh sát đột kích sòng bạc trong hầm khách sạn 5 sao ở Nha Trang
- 05:52 'Nhiều chiến đấu cơ Mỹ rơi ở Kuwait'
- 06:45 Nghi phạm 'mang áo in cờ Iran' xả súng vào quán bar Mỹ
- 07:51 38 công dân Việt Nam tại Iran an toàn
- 09:01 Ông Trần Huy Tuấn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
- 09:46 Ông Nguyễn Đình Khang giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- 10:36 Ông Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- 11:35 Quốc hội dự kiến dành một tuần làm công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất
- 12:52 Đề xuất dùng dữ liệu thay bản gốc khi công chứng
- 14:03 FPT có tân giám đốc công nghệ 8X
- 15:18 VN-Index giảm mạnh nhất từ đầu năm
- 16:27 Giá vàng lên 191 triệu đồng một lượng
- 17:48 Số ca nghi ngộ độc sau ăn bánh mì heo quay ở TP HCM tăng lên 22
- 18:37 Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc
- 19:30 Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra 4 doanh nghiệp trong dự án Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2