Thứ sáu, 31/10/2025, 17:14 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt | 28 người chết do mưa lũ miền Trung
Đề xuất ưu tiên giao doanh nghiệp cam kết giá hợp lý làm chủ đầu tư nhà xã hội; Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội xin giảm án;...
- 00:13 Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt
- 01:10 28 người chết do mưa lũ miền Trung
- 02:01 Mở đường tiếp tế 1.700 người bị cô lập 4 ngày do lở núi
- 02:42 Tất cả chủ tịch tỉnh sẽ không là người địa phương trong năm 2025
- 03:30 Đề xuất ưu tiên giao doanh nghiệp cam kết giá hợp lý làm chủ đầu tư nhà xã hội
- 04:18 Trình Quốc hội bỏ quy định 'tài xế không lái quá 48 giờ mỗi tuần'
- 04:56 Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội xin giảm án
- 05:46 Nhà kho trong khu dân cư ở TP HCM cháy ngùn ngụt
- 06:23 TP HCM lắp thang máy ở 7 cầu đi bộ metro Bến Thành - Suối Tiên
- 07:17 TP HCM tiếp tục gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 4 dự án
- 08:19 Việt Nam sẽ có hai tuyến đường sắt tốc độ cao
- 09:23 Sẽ giám sát chất lượng dịch vụ công bằng phản hồi của người dân
- 10:07 Đề xuất giao Bộ Công an quản lý định danh địa chỉ IP
- 10:52 Phó tổng giám đốc Dầu khí Nam Sông Hậu bị bắt
- 11:47 TP HCM mở rộng đường trung tâm gấp ba lần
- 12:58 Quốc lộ 1 qua Phan Thiết ngập gần một mét, giao thông tê liệt
- 13:42 Giao dịch chung cư, nhà riêng lẻ giảm mạnh
- 14:33 Hưng Yên khởi công xây dựng tuyến đường 10 làn xe
- 15:14 Bảng giá đất mới của Đồng Nai dự kiến tăng cao nhất gấp 9 lần
- 16:05 Công an phong tỏa khu phố có nhiều tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa
- 16:40 Vàng miếng tăng hơn 1 triệu đồng
- 17:36 Việt Nam - Mỹ cam kết tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh