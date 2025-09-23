Điểm tin
Điểm tin 21h: Đề xuất nhà mạng cung cấp IP người dùng cho cơ quan an ninh | Nvidia sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI
Thứ ba, 23/9/2025, 17:02 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Đề xuất nhà mạng cung cấp IP người dùng cho cơ quan an ninh | Nvidia sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI

Đạn lạc từ súng hơi gây vỡ kính nhiều ôtô trên cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh; 10 tuyến metro, đường sắt sẽ được TP HCM ưu tiên đầu tư sau sáp nhập...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 21h: Đề xuất nhà mạng cung cấp IP người dùng cho cơ quan an ninh | Nvidia sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI