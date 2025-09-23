Thứ ba, 23/9/2025, 17:02 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Đề xuất nhà mạng cung cấp IP người dùng cho cơ quan an ninh | Nvidia sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI
Đạn lạc từ súng hơi gây vỡ kính nhiều ôtô trên cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh; 10 tuyến metro, đường sắt sẽ được TP HCM ưu tiên đầu tư sau sáp nhập...
- 00:12 'Làm sao mỗi người đi làm có thể nuôi được một người'
- 02:01 Đề xuất nhà mạng cung cấp IP người dùng cho cơ quan an ninh
- 03:09 'Mục tiêu xe cấp cứu tiếp cận hiện trường trong 8 phút vào năm 2030'
- 04:35 Ca sĩ nhóm Ngũ Hổ Tướng thừa nhận sai lầm
- 05:35 Đạn lạc từ súng hơi gây vỡ kính nhiều ôtô trên cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh
- 06:34 Nga tập kích Ukraine trả đũa vụ tấn công bán đảo Crimea
- 07:44 Hủy các chuyến bay giữa Việt Nam và Hong Kong
- 09:13 Ragasa trở thành siêu bão mạnh nhất thế giới từ đầu năm
- 10:39 Sun PhuQuoc Airways dự kiến bay chuyến đầu tiên từ 1/11
- 11:35 10 tuyến metro, đường sắt sẽ được TP HCM ưu tiên đầu tư sau sáp nhập
- 12:51 Đề xuất Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu 1.000 tỷ đồng thành trường học
- 13:49 Cần có biện pháp xử lý với học sinh 'lệch chuẩn quá lớn'
- 14:38 Đề xuất hạn chế bán hàng tràn lan trên vỉa hè, lề đường
- 15:43 Cụ ông lạc 5 ngày trong rừng Đà Lạt được cứu
- 16:30 Ông Trịnh Việt Hùng tiếp tục làm Bí thư Thái Nguyên
- 17:02 Nvidia sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI
