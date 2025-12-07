Chủ nhật, 7/12/2025, 17:02 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Đề xuất giảm 70% tiền chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư | TP HCM tổng rà soát phòng cháy sau hỏa hoạn khiến 4 người chết
Hai hồ thủy lợi ở Bình Thuận tăng lượng xả nước; Áp thấp nhiệt đới ngày mai vào Biển Đông...
- 00:12 Đề xuất giảm 70% tiền chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư
- 01:34 TP HCM tổng rà soát phòng cháy sau hỏa hoạn khiến 4 người chết
- 02:26 Đèo Gia Bắc ở Lâm Đồng thông trở lại sau gần 5 ngày tê liệt
- 03:12 Đồng Nai muốn có cơ chế đặc thù để đầu tư metro nối TP HCM
- 04:30 Đặc phái viên Mỹ: Thỏa thuận hòa bình Ukraine đã gần kề
- 05:43 Hơn 360.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chờ giải ngân
- 07:00 Hai hồ thủy lợi ở Bình Thuận tăng lượng xả nước
- 07:57 Áp thấp nhiệt đới ngày mai vào Biển Đông
- 09:07 Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh
- 10:06 Thêm một người 'chống phá nhà nước' liên quan Lê Trung Khoa bị bắt
- 10:45 Thêm 5 dự án tại TP HCM được gỡ vướng cấp sổ hồng
- 12:22 Iran tử hình kẻ cầm đầu vụ lừa đảo đầu tư 350 triệu USD