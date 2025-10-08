Thứ tư, 8/10/2025, 17:01 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Đề xuất đình chỉ hành nghề bác sĩ tiết lộ giới tính thai nhi | Lũ sông Cầu chạm đỉnh lịch sử
Xuất nhập khẩu vượt 680 tỷ USD sau 9 tháng; GRDP bình quân đầu người TP HCM gấp 1,7 lần cả nước...
- 00:12 Đề xuất đình chỉ hành nghề bác sĩ tiết lộ giới tính thai nhi
- 01:10 Lũ sông Cầu chạm đỉnh lịch sử, uy hiếp hệ thống đê
- 02:03 Xuất nhập khẩu vượt 680 tỷ USD sau 9 tháng
- 03:14 Gần 100 nước sẽ dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội
- 04:04 Hà Nội thu hồi khu đất vàng 'Cao Xà Lá' Nguyễn Trãi để làm dự án
- 05:04 'Không làm khó người dân lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng'
- 06:02 GRDP bình quân đầu người TP HCM gấp 1,7 lần cả nước
- 06:49 Giá điện hai thành phần được thí điểm từ tháng này
- 07:35 Nhân sự giới thiệu Trung ương khóa 14 được cân nhắc kỹ
- 08:30 Bắc Ninh gỡ khó hai dự án hơn 900 ha của VSIP
- 09:17 Nga nói động lực từ thượng đỉnh Trump - Putin đã 'biến mất'
- 10:05 VN-Index lập kỷ lục mới
- 11:30 Giá vàng miếng vượt 142 triệu đồng
- 12:36 Giá vàng thế giới vượt mốc 4.000 USD
- 13:14 Bệnh viện ở Lạng Sơn bị cô lập do lũ, thiếu thốn thực phẩm
- 14:05 Quân đội điều trực thăng, hơn 30.000 bộ đội cứu trợ vùng lụt
- 14:57 Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch
- 15:39 Chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư 'sẽ tạo thành quả mới cho quan hệ hai nước'
- 16:45 TP HCM dự kiến sáp nhập hơn 30 đại học, cao đẳng, trung cấp
- 17:46 Việt Nam ưu tiên phát triển năng lượng nguyên tử bền vững, an toàn