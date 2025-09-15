Thứ hai, 15/9/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Đề xuất đầu tư hơn 152.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Bắc Nam | Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức
Đề xuất giảm mức nộp tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; Lũ cát đỏ tràn xuống quốc lộ qua Lâm Đồng sau mưa lớn;...
- 00:12 Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức
- 00:59 Đề xuất đầu tư hơn 152.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Bắc Nam
- 02:36 Đề xuất giảm mức nộp tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội
- 03:43 Lũ cát đỏ tràn xuống quốc lộ qua Lâm Đồng sau mưa lớn
- 04:35 Đường dây cá độ bóng đá giao dịch 4.500 tỷ đồng
- 05:26 Hàn Quốc điều tra vụ Mỹ bắt 300 công nhân
- 06:33 Ông Trần Lưu Quang: 'TP HCM sẽ có sự thay đổi lớn về cán bộ'
- 07:49 TP HCM sẽ tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc
- 08:56 24 trường ở TP HCM phải dạy thứ bảy
- 09:59 Tổng Bí thư: Tự chủ khí tài, nâng cao sức mạnh quốc phòng
- 11:04 Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu hành khách trên chuyến bay tới Hà Nội
- 12:08 Đường sắt bán vé tàu Tết từ 20/9
- 13:05 VN-Index tăng 4 phiên liên tiếp
- 14:19 Người của tịnh thất Bồng Lai 'lừa tiền từ thiện' được giảm án
- 15:45 Ông Trump dọa ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Washington
