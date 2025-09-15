Điểm tin
Điểm tin 21h: Đề xuất đầu tư hơn 152.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Bắc Nam | Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức
Thứ hai, 15/9/2025, 17:00 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Đề xuất đầu tư hơn 152.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Bắc Nam | Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức

Đề xuất giảm mức nộp tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; Lũ cát đỏ tràn xuống quốc lộ qua Lâm Đồng sau mưa lớn;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 21h: Đề xuất đầu tư hơn 152.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Bắc Nam | Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức