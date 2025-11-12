Điểm tin
Điểm tin 21h: Đề xuất cho một số ngân hàng được nắm giữ nhiều vàng hơn | Hà Nội giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND
Thứ tư, 12/11/2025, 17:18 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Đề xuất cho một số ngân hàng được nắm giữ nhiều vàng hơn | Hà Nội giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND

Chủ tịch Lào Cai làm Chủ tịch Ninh Bình; Cơ quan Trung Quốc truy vết tin tặc trộm Bitcoin của ông trùm Chen Zhi;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 21h: Đề xuất cho một số ngân hàng được nắm giữ nhiều vàng hơn | Hà Nội giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND