Thứ tư, 12/11/2025, 17:18 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Đề xuất cho một số ngân hàng được nắm giữ nhiều vàng hơn | Hà Nội giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND
Chủ tịch Lào Cai làm Chủ tịch Ninh Bình; Cơ quan Trung Quốc truy vết tin tặc trộm Bitcoin của ông trùm Chen Zhi;...
- 00:12 Đề xuất cho một số ngân hàng được nắm giữ nhiều vàng hơn
- 01:04 'GDP phải tăng ít nhất 5 lần trong 20 năm tới để đạt mục tiêu năm 2045'
- 02:32 Hà Nội giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND
- 03:55 Chủ tịch Lào Cai làm Chủ tịch Ninh Bình
- 04:55 Cơ quan Trung Quốc truy vết tin tặc trộm Bitcoin của ông trùm Chen Zhi
- 06:24 Thái Lan - Campuchia cáo buộc nhau nổ súng ở biên giới
- 07:26 Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Quốc vương Jordan
- 08:18 Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào quân đội có thể hưởng phụ cấp 250% lương
- 09:29 Hưng Yên có tân Chủ tịch tỉnh
- 10:17 TP HCM có thể được giao xây nhà xã hội nhiều nhất cả nước
- 11:21 Hoa hậu Thùy Tiên có nhiều tình tiết giảm nhẹ
- 12:31 VN-Index tăng mạnh nhất một tháng
- 13:27 Nguyên liệu trôi nổi trong tiệm bánh mì gây ngộ độc cho hơn 300 người
- 14:09 10 người bị bắt sau vụ bao vây, đập phá ôtô ở Nghệ An
- 15:12 Google khuyến cáo hạn chế dùng wifi công cộng
- 16:14 Tập đoàn của ông trùm Chen Zhi tuyên bố 'không lừa đảo'
- 17:25 Thuốc ung thư của Nga được cấp phép sử dụng, không phải thử nghiệm lâm sàng