Điểm tin 21h: Đề xuất 5 ngành dịch vụ 'ưu tiên chiến lược' tại TP HCM | Hà Nội vào top thành phố có đồ ăn đường phố ngon nhất châu Á

Tổng Bí thư: Không để dữ liệu bị chiếm lĩnh; Tháng 10 sẽ có hợp đồng tương lai VN100;...