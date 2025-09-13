Điểm tin
Điểm tin 21h: Đề xuất 5 ngành dịch vụ 'ưu tiên chiến lược' tại TP HCM | Hà Nội vào top thành phố có đồ ăn đường phố ngon nhất châu Á
Thứ bảy, 13/9/2025, 17:00 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Đề xuất 5 ngành dịch vụ 'ưu tiên chiến lược' tại TP HCM | Hà Nội vào top thành phố có đồ ăn đường phố ngon nhất châu Á

Tổng Bí thư: Không để dữ liệu bị chiếm lĩnh; Tháng 10 sẽ có hợp đồng tương lai VN100;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 21h: Đề xuất 5 ngành dịch vụ 'ưu tiên chiến lược' tại TP HCM | Hà Nội vào top thành phố có đồ ăn đường phố ngon nhất châu Á