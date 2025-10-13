Thứ hai, 13/10/2025, 17:07 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Đề nghị xem lại việc áp thuế thu nhập với mua bán vàng miếng | VN30 lần đầu vượt 2.000 điểm
3 nhà khoa học thắng giải Nobel Kinh tế 2025; Hàn Quốc muốn đưa cảnh sát sang Campuchia sau vụ sinh viên bị tra tấn đến chết...
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Thủ tướng đồng ý nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày
- 01:00 'Gánh nặng với hộ kinh doanh sẽ tăng đáng kể khi bỏ thuế khoán'
- 02:25 Đề nghị xem lại việc áp thuế thu nhập với mua bán vàng miếng
- 03:33 Ông Medvedev đáp trả đe dọa của ông Trump về tên lửa Tomahawk
- 04:34 3 nhà khoa học thắng giải Nobel Kinh tế 2025
- 05:56 DJ Ngân 98 bị bắt
- 07:38 Lời khai của DJ Ngân 98
- 08:20 Tài xế bị bắn trong vụ nữ sinh Vĩnh Long 'thương tật 90%, mất nhận thức'
- 09:32 Nhiều tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai
- 10:37 Tổng Bí thư: Đất nước đã 'hàng thẳng, lối thông' để bước đều vào kỷ nguyên mới
- 12:25 Chính phủ đặt mục tiêu GDP bình quân đạt 8.500 USD vào 2030
- 13:27 VN30 lần đầu vượt 2.000 điểm
- 14:41 Hàn Quốc muốn đưa cảnh sát sang Campuchia sau vụ sinh viên bị tra tấn đến chết
- 16:05 Hamas trao trả toàn bộ con tin còn sống cho Israel