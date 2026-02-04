Thứ tư, 4/2/2026, 16:59 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Đầu tư công và bất động sản khu công nghiệp dẫn dắt | Phó thủ tướng yêu cầu hướng dẫn Nghị định 46 để không ách tắc hàng hoá
TP HCM tính mở tuyến xe buýt đón khách đi sân bay Long Thành; Bitcoin rơi về mức thấp nhất kể từ khi ông Trump đắc cử...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Đầu tư công và bất động sản khu công nghiệp dẫn dắt, VN-Index tăng gần 7 điểm
- 00:59 Lãi suất liên ngân hàng vượt 9%, Ngân hàng Nhà nước bơm gấp hơn 110.000 tỷ đồng hỗ trợ thanh khoản
- 01:46 Tuyến metro Đà Nẵng – Hội An 47.700 tỷ đồng đang được quan tâm
- 02:33 Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc
- 03:49 Phó thủ tướng yêu cầu hướng dẫn Nghị định 46 để không ách tắc hàng hoá
- 04:50 Toà án: Xây tiếp tháp bỏ hoang của VICEM, hơn 100 năm mới thu hồi vốn
- 06:33 Việt Nam bị Indonesia loại ở futsal châu Á
- 07:46 Làn sóng đầu tư AI của công nghệ Mỹ đổ vào Ấn Độ