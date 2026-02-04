Điểm tin 21h: Đầu tư công và bất động sản khu công nghiệp dẫn dắt | Phó thủ tướng yêu cầu hướng dẫn Nghị định 46 để không ách tắc hàng hoá

TP HCM tính mở tuyến xe buýt đón khách đi sân bay Long Thành; Bitcoin rơi về mức thấp nhất kể từ khi ông Trump đắc cử...