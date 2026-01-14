Thứ tư, 14/1/2026, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Cựu cục trưởng An toàn thực phẩm khóc khi bị tuyên 15 năm tù | Cựu chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bị bắt
Ông trùm sản xuất 4,5 triệu hộp sữa HIUP giả bị tuyên 30 năm tù; Cơ quan chức năng xem xét vụ phát ngôn của Lệ Quyên...
- 00:11 Cựu cục trưởng An toàn thực phẩm khóc khi bị tuyên 15 năm tù
- 01:13 Ông trùm sản xuất 4,5 triệu hộp sữa HIUP giả bị tuyên 30 năm tù
- 02:09 Cựu chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bị bắt
- 03:04 Tổng giám đốc Công ty Đồ hộp Hạ Long bị khởi tố
- 04:00 Cơ quan chức năng xem xét vụ phát ngôn của Lệ Quyên
- 04:49 Thị trường ôtô Việt Nam lập kỷ lục doanh số
- 05:52 Chủ tài khoản Facebook Lê Minh Vũ bị bắt
- 06:33 Thùy Linh thắng cựu vô địch thế giới ở giải Ấn Độ
- 07:37 'Nhân sự khóa XIV đảm bảo kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển'
- 08:38 Chuẩn bị xây đường băng thứ ba và nhà ga thứ hai sân bay Long Thành
- 09:34 TP HCM tổng rà soát đất công bỏ trống làm vườn hoa, công viên
- 10:31 TP HCM thêm xe đạp điện vào mạng lưới giao thông công cộng
- 11:44 Hộ chiếu Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất trong 5 năm
- 12:55 Nhà đầu tư rót mạnh tiền vào chứng khoán
- 13:52 Gần 163 triệu đồng một lượng vàng miếng
- 14:47 Bạc thành tài sản lớn thứ hai toàn cầu
- 15:49 Giám đốc Trung tâm thể thao Hà Tĩnh 'ăn chặn' gần 640 triệu đồng
- 16:40 Nhà Trắng đề cử nữ ứng viên làm đại sứ tại Việt Nam
- 17:34 Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.100 tỷ USD năm 2025