Điểm tin 21h: Cử tri kiến nghị bỏ tính phí BHYT theo lương cơ sở | 22 người trong băng tội phạm mạng lừa hơn 1.000 tỷ đồng bị bắt
Xe buýt, metro ở TP HCM miễn vé ngày Tết Dương lịch; Việt Nam nguy cơ thiếu 1,3 triệu phụ nữ kết hôn trong 20 năm tới...
- 00:12 Cử tri kiến nghị bỏ tính phí BHYT theo lương cơ sở
- 01:49 Cháy trên dãy nhà liền kề Hà Nội, lửa khói ngùn ngụt
- 02:37 22 người trong băng tội phạm mạng lừa hơn 1.000 tỷ đồng bị bắt
- 03:51 Người dùng bối rối vì Zalo bất ngờ cập nhật điều khoản sử dụng
- 05:15 Nga tuyên bố giành loạt đô thị chiến lược tại Donetsk, Zaporizhzhia
- 07:16 Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch
- 08:21 Xe buýt, metro ở TP HCM miễn vé ngày Tết Dương lịch
- 09:28 Xe chở đoàn thiện nguyện lật ở Lào Cai do mất phanh khi xuống dốc
- 10:12 Từ 2026, người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân
- 11:55 Việt Nam nguy cơ thiếu 1,3 triệu phụ nữ kết hôn trong 20 năm tới
- 13:17 Hai cha con thả chó dữ cắn hàng xóm bị tạm giữ
- 13:54 Giá bạc được dự báo vượt 100 USD vào năm tới
- 15:07 Ông Putin cáo buộc Ukraine chần chừ giải quyết xung đột