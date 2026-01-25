Chủ nhật, 25/1/2026, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Công viên đầu tiên từ khu 'đất vàng' của TP HCM mở cửa | Hàng chục nghìn chuyến bay ở Mỹ bị hủy do bão tuyết lịch sử
Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện hồ sơ lập sàn giao dịch vàng quốc gia; Tìm thấy xe máy của nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai...
- 00:12 Công viên đầu tiên từ khu 'đất vàng' của TP HCM mở cửa
- 01:22 Tìm thấy xe máy của nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai
- 02:05 Đại gia Nhật Bản muốn phát triển 18.000 căn hộ tại TP HCM
- 03:24 Anh thu hồi lô sữa Aptamil do lo ngại độc tố
- 04:46 Ukraine hứng hơn 3.000 UAV, bom lượn Nga trong một tuần
- 06:19 12 lãnh đạo bộ ngành được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 16
- 07:44 Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện hồ sơ lập sàn giao dịch vàng quốc gia
- 09:03 Tổng thống Putin điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm
- 10:32 Đề xuất thí điểm các tuyến phố cảnh quan trung tâm Hà Nội
- 11:54 Trạm dừng cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khai thác ngày 26/1
- 12:49 Tai nạn ôtô trên quốc lộ lên Đà Lạt, hai người chết
- 13:26 Hàng chục nghìn chuyến bay ở Mỹ bị hủy do bão tuyết lịch sử
- 14:47 Mỹ, Nga, Ukraine kết thúc hai ngày đàm phán mà không đạt thỏa thuận