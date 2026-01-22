Thứ năm, 22/1/2026, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Công bố danh sách 200 Ủy viên Trung ương khóa XIV | Hơn 10 tỷ USD kiều hối về TP HCM
Hai điểm mới trong thủ tục đăng kiểm ôtô từ 2026; Trường học TP HCM phải dọn nhà vệ sinh 4 lần mỗi ngày....
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Danh sách 180 Ủy viên Trung ương chính thức khóa XIV
- 00:53 Danh sách 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XIV
- 01:31 Chuyên gia đề nghị Đà Nẵng hạn chế thủy điện khi quy hoạch lại đô thị
- 02:37 Hơn 10 tỷ USD kiều hối về TP HCM
- 03:35 Hai điểm mới trong thủ tục đăng kiểm ôtô từ 2026
- 04:44 Tổng thống Mỹ ký thành lập Hội đồng Hòa bình
- 05:39 Đàm phán chấm dứt chiến sự Ukraine 'chỉ còn một nút thắt'
- 06:39 Zalo, TikTok bị phạt gần 1,7 tỷ đồng vì vi phạm bảo vệ người dùng
- 07:44 Giá vàng miếng giảm gần 2 triệu đồng
- 08:42 Giá xăng giảm, dầu tăng
- 09:33 Giá vé máy bay, tàu Tết tăng cao dù nguồn cung kỷ lục
- 10:44 Miền Bắc xuống 0 độ C
- 11:38 Trường học TP HCM phải dọn nhà vệ sinh 4 lần mỗi ngày
- 12:43 Cháy trung tâm mua sắm điện máy, hai mẹ con tử vong
- 13:41 Bộ trưởng Tài chính Đức cảnh báo về thỏa thuận Greenland
- 14:49 Ông Putin: Mỹ có thể mất một tỷ USD để mua Greenland