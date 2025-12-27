Điểm tin
Điểm tin 21h: Công bố bộ sách giáo khoa thống nhất cả nước | Campuchia - Thái Lan đồng ý ngừng bắn
Thứ bảy, 27/12/2025, 17:01 (GMT+7)

Dự án Olympic sẽ có siêu đấu trường thể thao eSports, tổ hợp sân golf; Cháy cửa hàng thiết bị điện nước, 4 người trong gia đình tử vong...

Điểm tin 21h: Công bố bộ sách giáo khoa thống nhất cả nước | Campuchia - Thái Lan đồng ý ngừng bắn