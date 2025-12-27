Thứ bảy, 27/12/2025, 17:01 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Công bố bộ sách giáo khoa thống nhất cả nước | Campuchia - Thái Lan đồng ý ngừng bắn
Dự án Olympic sẽ có siêu đấu trường thể thao eSports, tổ hợp sân golf; Cháy cửa hàng thiết bị điện nước, 4 người trong gia đình tử vong...
- 00:13 Xe mất phanh khi xuống dốc gây lật ở Lào Cai
- 01:08 Ba người trong gia đình tử vong ở nhà riêng
- 01:32 Dự án Olympic sẽ có siêu đấu trường thể thao eSports, tổ hợp sân golf
- 02:26 Gần 70 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Nhật Bản
- 03:02 Công bố bộ sách giáo khoa thống nhất cả nước
- 03:50 Mức sinh tại TP HCM tăng
- 04:48 Cháy cửa hàng thiết bị điện nước, 4 người trong gia đình tử vong
- 05:42 Mất con sau hai ngày gửi 'đi giáo dục' ở trung tâm công tác xã hội
- 06:21 Nhiều VĐV nữ không được thưởng HCV do sai sót văn bản
- 07:19 Ca viêm não mô cầu tăng, Bộ Y tế cảnh báo bệnh trỗi dậy
- 08:05 Giá vàng, giá bạc thế giới cùng lập kỷ lục mới
- 09:02 Campuchia - Thái Lan đồng ý ngừng bắn