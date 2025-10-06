Thứ hai, 6/10/2025, 16:55 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Công an nhận đơn trình báo về dự án tiền ảo AntEx | Áp thấp nhiệt đới có thể gây mưa lớn ở trung du, miền núi phía Bắc
Trung ương cho ý kiến nhân sự Phó thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao, Nội vụ; Cựu phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị bắt...
- 00:12 Trung ương cho ý kiến nhân sự Phó thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao, Nội vụ
- 01:41 Nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị cách tất cả chức vụ trong Đảng
- 02:23 'Nghi phạm lên kế hoạch kỹ lưỡng, bắn camera trước khi sát hại 3 người'
- 04:38 Nghiên cứu về miễn dịch đoạt giải Nobel Y sinh 2025
- 05:45 Ukraine tập kích UAV quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng Nga
- 06:58 Áp thấp nhiệt đới có thể gây mưa lớn ở trung du, miền núi phía Bắc
- 08:23 Trường học ở Quảng Ngãi hư hỏng sau 24 trận động đất
- 09:11 Công an nhận đơn trình báo về dự án tiền ảo AntEx
- 10:07 'Bầu Đoan' bị cáo buộc thu lợi bất chính 191 tỷ đồng khi bán đất
- 11:17 Cựu phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị bắt
- 12:45 252 người nghiện trốn trại ở An Giang bị bắt
- 13:39 Thanh Hóa có 4 tân giám đốc sở, ngành
- 14:43 Đề nghị phong tặng Anh hùng cho vị tướng hai lần dẫn quân đi cứu hộ nước ngoài
- 15:40 Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm Triều Tiên
- 16:22 Khai mạc Hội nghị Trung ương 13
- 17:24 Thủ tướng Pháp từ chức sau chưa đầy một tháng