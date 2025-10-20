Điểm tin
Điểm tin 21h: Chứng khoán giảm kỷ lục hơn 94 điểm | Cháy căn hộ tầng 27 chung cư ở TP HCM
Thứ hai, 20/10/2025, 17:26 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Chứng khoán giảm kỷ lục hơn 94 điểm | Cháy căn hộ tầng 27 chung cư ở TP HCM

Giá vàng trong nước đi ngang; Ông Trump đề xuất Ukraine cắt một phần Donbass để ngừng xung đột...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Xem tiếp

×
Điểm tin 21h: Chứng khoán giảm kỷ lục hơn 94 điểm | Cháy căn hộ tầng 27 chung cư ở TP HCM