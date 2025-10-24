Điểm tin
Thứ sáu, 24/10/2025, 17:20 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Chủ tịch nước Lương Cường sắp dự APEC tại Hàn Quốc | Yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ rò điện công viên khiến 2 trẻ tử vong

Hồ Dầu Tiếng xả lũ về sông Sài Gòn; Hai trẻ bị điện giật tử vong khi chơi trong công viên ngập nước...

Phương Nghi

