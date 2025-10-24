Thứ sáu, 24/10/2025, 17:20 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Chủ tịch nước Lương Cường sắp dự APEC tại Hàn Quốc | Yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ rò điện công viên khiến 2 trẻ tử vong
Hồ Dầu Tiếng xả lũ về sông Sài Gòn; Hai trẻ bị điện giật tử vong khi chơi trong công viên ngập nước...
- 00:13 Chủ tịch nước Lương Cường sắp dự APEC tại Hàn Quốc
- 01:00 Quốc hội đồng ý bổ sung Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026
- 01:56 Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thư ký LHQ
- 02:41 Yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ rò điện công viên khiến 2 trẻ tử vong
- 03:24 Hơn 100.000 m3 cát vàng trôi vào làng sau lũ
- 04:19 Vỡ đê bao, hàng trăm ha lúa bị thiệt hại
- 05:18 Miền Trung thoát khỏi nguy cơ ngập lụt diện rộng kéo dài
- 06:10 Hồ Dầu Tiếng xả lũ về sông Sài Gòn
- 07:04 Thủ tướng: Không để người dân 'chen chúc, chạy vạy' mua nhà ở xã hội
- 07:57 Gần 3.000 tỷ đồng mở rộng 'đường kẹt xe nhất TP HCM'
- 08:46 Dự kiến đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng xây sân bay quốc tế Gia Bình
- 09:38 1.800 tỷ đồng xây nhà máy cấp nước cho 2 triệu dân miền Tây
- 10:34 Giám đốc ở TP HCM nhận 8 tỷ đồng 'chạy' án cho vợ chồng DJ Ngân 98
- 11:28 Hai trẻ bị điện giật tử vong khi chơi trong công viên ngập nước
- 12:05 Chứng khoán dứt mạch tăng
- 13:04 Tổng Bí thư đề nghị doanh nghiệp Việt - Bulgaria tăng hợp tác về khoa học công nghệ, nhân lực
- 13:54 Mỹ chấm dứt đàm phán thương mại với Canada