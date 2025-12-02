Thứ ba, 2/12/2025, 21:12 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Chính phủ vẫn muốn giữ thuế suất thu nhập cá nhân cao nhất 35% | Xe kinh doanh không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ
Xe vi phạm vùng hạn chế khí thải ở TP HCM có thể bị phạt 400.000 đồng; Chính phủ đề xuất triển khai sớm giai đoạn 2 sân bay Long Thành;...
- 00:12 Chính phủ vẫn muốn giữ thuế suất thu nhập cá nhân cao nhất 35%
- 01:40 Xe kinh doanh không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ
- 02:55 Xe vi phạm vùng hạn chế khí thải ở TP HCM có thể bị phạt 400.000 đồng
- 04:40 Phó thủ tướng: 580.000 tỷ đồng hiện đại hóa giáo dục đã được tính toán khả thi
- 06:15 Chính phủ đề xuất triển khai sớm giai đoạn 2 sân bay Long Thành
- 07:23 Đèo Sông Pha nối Phan Rang - Đà Lạt sạt lở
- 08:24 Bangkok phát cảnh báo vì ô nhiễm bụi mịn
- 09:41 Bộ trưởng Y tế: Sẽ tăng dần phụ cấp cho nhân viên y tế
- 11:23 Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét từ ngày mai
- 12:23 Cựu giám đốc Đại học Huế cho thu vượt 2,6 triệu đồng với mỗi chứng chỉ B1
- 13:24 Bị phạt vì đăng video sai sự thật 'rất nhiều người chết' do mưa lũ
- 14:15 Cháy nhà ở TP HCM, bé gái 8 tuổi tử vong
- 14:46 Người chết do mưa lũ ở Indonesia tăng lên hơn 630
- 15:42 Lào diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm quốc khánh