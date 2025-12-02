Điểm tin 21h: Chính phủ vẫn muốn giữ thuế suất thu nhập cá nhân cao nhất 35% | Xe kinh doanh không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ

Xe vi phạm vùng hạn chế khí thải ở TP HCM có thể bị phạt 400.000 đồng; Chính phủ đề xuất triển khai sớm giai đoạn 2 sân bay Long Thành;...