Thứ năm, 4/12/2025, 16:59 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Chính phủ đề xuất cho tư nhân làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam | Ban tổ chức SEA Games 33 trần tình vụ Quốc thiều của Việt Nam
Gần 3.300 nhà ở Lâm Đồng ngập sâu do mưa lũ; Mức bồi thường, tái định cư cho dự án quan trọng ở Hà Nội có thể tăng gấp đôi;...
- 00:12 Ban tổ chức SEA Games 33 trần tình vụ Quốc thiều của Việt Nam
- 01:13 Gần 3.300 nhà ở Lâm Đồng ngập sâu do mưa lũ
- 02:13 Hoạt động trí tuệ nhân tạo sẽ hưởng ưu đãi và hỗ trợ cao nhất
- 03:05 Chính phủ đề xuất cho tư nhân làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam
- 04:00 Mức bồi thường, tái định cư cho dự án quan trọng ở Hà Nội có thể tăng gấp đôi
- 04:53 Dự kiến sáp nhập hầu hết cao đẳng sư phạm vào đại học
- 05:50 'Cấm xe máy xăng vào vành đai 1 Hà Nội từ tháng 7/2026 là quá gấp'
- 06:42 Biển Đông có thể sắp xuất hiện bão số 16
- 07:43 Hàng loạt hồ chứa Nam Trung Bộ xả lũ do mưa lớn
- 08:42 Đường trung tâm TP HCM được làm mới diện mạo trước Tết
- 09:26 Cụ bà suýt mất 2 tỷ đồng khi tin cuộc gọi báo 'con trai bị tai nạn'
- 10:18 Tự động gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho người hưởng lương hưu
- 11:14 Chứng khoán có mạch tăng dài nhất 4 tháng
- 12:13 Nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Tuấn Nhạ qua đời
- 13:04 Khởi công dự án nhà máy điện mặt trời Việt Nam tặng Cuba
- 14:00 Tài xế 'mòn mỏi' chờ bằng lái xe bản cứng
- 14:55 Giá xăng lên gần 20.500 đồng một lít
- 15:53 Thái Lan đối mặt kỳ SEA Games bất ổn