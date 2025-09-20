Điểm tin
Thứ bảy, 20/9/2025, 17:00 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Cháy tầng 11 chung cư TP HCM | Thái Lan đóng cửa biên giới với Campuchia

Tấn công mạng vào loạt sân bay lớn của châu Âu; Thái Lan ra tối hậu thư với người Campuchia ở vùng tranh chấp...

Phương Nghi

