Điểm tin 21h: Cháy tầng 11 chung cư TP HCM | Thái Lan đóng cửa biên giới với Campuchia

Tấn công mạng vào loạt sân bay lớn của châu Âu; Thái Lan ra tối hậu thư với người Campuchia ở vùng tranh chấp...