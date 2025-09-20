Thứ bảy, 20/9/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Cháy tầng 11 chung cư TP HCM | Thái Lan đóng cửa biên giới với Campuchia
Tấn công mạng vào loạt sân bay lớn của châu Âu; Thái Lan ra tối hậu thư với người Campuchia ở vùng tranh chấp...
- 00:12 Cháy tầng 11 chung cư TP HCM, hàng trăm cư dân sơ tán
- 00:48 Bổ cập nước từ Nhà máy Yên Xá vào sông Tô Lịch
- 01:39 Xuất khẩu rau quả thu 1,3 tỷ USD một tháng
- 02:36 Thái Lan ra tối hậu thư với người Campuchia ở vùng tranh chấp
- 03:22 Tấn công mạng vào loạt sân bay lớn của châu Âu
- 04:15 Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước
- 05:10 Bộ Giáo dục: Vụ học sinh kéo tóc, ghìm cô giáo là 'nghiêm trọng'
- 06:03 Thanh niên đánh người 'sau cái chỉ tay của tổng tài' bị bắt
- 06:41 Cựu chủ tịch ngân hàng Nguyễn Thế Bình bị truy nã
- 07:34 Đề nghị cấm xe tải, xe khách đi sát dải phân cách trên 8 đoạn cao tốc
- 08:34 Bão Ragasa tăng cấp nhanh
- 09:34 Giá vé tàu Tết cao nhất hơn 3,7 triệu đồng
- 10:15 Ông Trump điện đàm với ông Tập, thông báo sẽ tới Trung Quốc đầu năm 2026
- 11:03 Ông Trump lập chương trình 'thẻ vàng định cư' một triệu USD
- 11:53 Quân đội Thái Lan quyết định đóng cửa biên giới với Campuchia
- 12:53 EU điều tra thép cán nguội nhập từ Việt Nam
