Chủ nhật, 30/11/2025, 17:04 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Chất lượng không khí Hà Nội ở mức rất xấu | Đèo Mimosa cửa ngõ Đà Lạt thông trở lại
Số người chết trong vụ cháy chung cư Hong Kong tăng lên 146; Ôtô sản xuất từ 2017 phải đạt chuẩn khí thải Euro 3 vào tháng 3/2026...
- 00:12 Miền Bắc giảm hanh khô
- 01:10 Đèo Mimosa cửa ngõ Đà Lạt thông trở lại
- 02:00 Hải Phòng có thể hoàn thành gần 55.000 căn nhà xã hội đến năm 2030
- 03:01 Lao ôtô vào người thân khiến em gái tử vong
- 03:41 Số người chết trong vụ cháy chung cư Hong Kong tăng lên 146
- 04:37 Bão Koto có khả năng suy yếu trước khi đổ bộ Nam Trung Bộ
- 05:28 Chất lượng không khí Hà Nội ở mức rất xấu
- 06:22 Tuyến cáp ngầm vượt biển Phú Quốc bị đứt, 30.000 hộ dân mất điện
- 07:15 Bí thư Trần Lưu Quang: Mặt trận không được né tránh các vấn đề nóng
- 08:11 Ôtô sản xuất từ 2017 phải đạt chuẩn khí thải Euro 3 vào tháng 3/2026
- 09:17 TP HCM kiến nghị bổ sung quy định trạm sạc xe điện ở chung cư
- 10:06 Bảng giá đất lần đầu ở TP HCM dự kiến vẫn cao nhất 687 triệu đồng mỗi m2
- 10:59 Thêm 3 dự án tại Hà Nội được bán cho người nước ngoài
- 11:45 Đồng Nai sắp đấu giá lô đất vàng với giá khởi điểm 5.000 tỷ đồng
- 12:28 Hàng không Việt đưa máy bay hoạt động trở lại sau sự cố lỗi phần mềm Airbus
- 13:14 Lũ lụt hoành hành ở 4 nước châu Á, hơn 600 người chết