Thứ tư, 3/12/2025, 17:01 (GMT+7)
Điểm tin 21h: CEO Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên bị bắt | Hà Nội giao 7,5 ha đất ở Long Biên để xây nhà ở xã hội
Trình Quốc hội chương trình mục tiêu 1,23 triệu tỷ đồng để giảm nghèo; Kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 39 tỷ USD năm nay;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 CEO Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên bị bắt
- 00:53 Hà Nội giao 7,5 ha đất ở Long Biên để xây nhà ở xã hội
- 01:52 Trình Quốc hội chương trình mục tiêu 1,23 triệu tỷ đồng để giảm nghèo
- 02:38 Kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 39 tỷ USD năm nay
- 03:29 'Kiều bào vẫn gặp khó khi đầu tư, mua nhà tại Việt Nam'
- 04:28 Chính phủ đề xuất lập khu thương mại tự do TP HCM
- 05:26 Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị đề nghị mức án 15 năm tù
- 06:20 Nghi phạm giết người phi tang xác ở Lạng Sơn bị bắt
- 07:29 Trình Quốc hội dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy kết nối với Lào
- 08:29 Phương án đường vượt biển hơn 104.000 tỷ đồng nối Cần Giờ - Vũng Tàu
- 09:27 Thủ tướng được lập Đội tuần tra đặc biệt khi ban bố tình trạng khẩn cấp
- 10:19 Hố tử thần nuốt 2 ôtô giữa trung tâm Đà Nẵng
- 10:50 Đại biểu Quốc hội: Cần rõ lộ trình bỏ cơ chế phân bổ 'room' tín dụng
- 11:38 Cựu giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu bị phạt 5 năm tù
- 12:21 Đề xuất lập tòa án chuyên biệt, thẩm phán có thể là người nước ngoài
- 13:13 VN-Index tăng 6 phiên liên tiếp
- 14:02 Giá vàng miếng lên gần 155 triệu đồng
- 14:52 Tổng thống Hàn Quốc muốn xin lỗi Triều Tiên
- 15:37 Mỹ có thể áp lệnh cấm nhập cảnh với công dân hơn 30 nước
- 16:24 Ông Putin: 'Nếu châu Âu gây chiến, Nga sẵn sàng'