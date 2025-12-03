Điểm tin
Điểm tin 21h: CEO Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên bị bắt | Hà Nội giao 7,5 ha đất ở Long Biên để xây nhà ở xã hội
Thứ tư, 3/12/2025, 17:01 (GMT+7)

Điểm tin 21h: CEO Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên bị bắt | Hà Nội giao 7,5 ha đất ở Long Biên để xây nhà ở xã hội

Trình Quốc hội chương trình mục tiêu 1,23 triệu tỷ đồng để giảm nghèo; Kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 39 tỷ USD năm nay;...

