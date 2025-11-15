Thứ bảy, 15/11/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Cần cẩu đổ sập vào nhà dân | Thái Lan nêu điều kiện khôi phục thỏa thuận hòa bình với Campuchia
Giá vàng thế giới lao dốc; Không khí lạnh mạnh sắp tràn xuống miền Bắc...
- 00:13 Thủ tướng: Đảm bảo giáo viên được hưởng lương xứng với công sức
- 01:02 Cần cẩu đổ sập vào nhà dân
- 01:33 Việt Nam thống trị môn cờ vua Đại hội Thể thao Trí tuệ châu Á
- 02:18 Thái Lan nêu điều kiện khôi phục thỏa thuận hòa bình với Campuchia
- 03:15 Không khí lạnh mạnh sắp tràn xuống miền Bắc
- 04:04 Tổng Bí thư: Loại bỏ người 'cục bộ, địa phương' khi giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
- 04:50 Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh làm Phó bí thư Thái Nguyên
- 05:43 Ngân sách dành 95.000 tỷ đồng cho khoa học công nghệ năm 2026
- 06:28 18.000 tỷ đồng bơm vào dự án 1.000 ha ven sông Đồng Nai
- 07:06 Xây thêm cầu vượt sông Sài Gòn trên Vành đai 3 TP HCM
- 08:02 Cháy tầng 12 chung cư ở TP HCM
- 08:40 63 dự án bất động sản 'dính' đất nông nghiệp ở TP HCM được tháo gỡ
- 09:35 Ca ung thư ở Việt Nam tăng nhanh
- 10:22 Xuân Cầu Holdings làm dự án hơn 10.000 tỷ đồng ở Bắc Ninh
- 11:04 Giá vàng thế giới lao dốc
- 11:56 Trung Quốc khuyến cáo công dân không tới Nhật Bản
- 12:42 Ông Trump ký sắc lệnh miễn thuế cho hàng loạt nông sản