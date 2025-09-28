Chủ nhật, 28/9/2025, 16:59 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Bouloi mạnh cấp 12 sắp đổ bộ Nghệ An - Quảng Trị | Chủ tịch Duma Quốc gia Nga thăm Việt Nam
Malaysia lo ngại việc Ban kỷ luật FIFA có người Việt Nam; Xuất khẩu rau quả chế biến vượt tỷ USD...
- 00:13 Bão vẫn mạnh cấp 12, vài giờ tới đổ bộ Nghệ An - Quảng Trị
- 00:55 Đèo Bảo Lộc bị sạt lở
- 01:42 Chủ tịch Duma Quốc gia Nga thăm Việt Nam
- 02:22 Malaysia lo ngại việc Ban kỷ luật FIFA có người Việt Nam
- 03:20 LHQ tái áp đặt lệnh trừng phạt, tiền Iran mất giá kỷ lục
- 04:26 Bắc Trung Bộ có gió mạnh từ chiều nay
- 06:04 Hàng nghìn người miền Trung đưa ôtô đi tránh bão Bualoi
- 06:47 Tổng Bí thư: Công an phải củng cố tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội
- 07:35 Chuyên gia: Cần sớm đánh thuế bất động sản để hạ nhiệt giá nhà
- 08:33 Xuất khẩu rau quả chế biến vượt tỷ USD
- 09:41 Thương mại điện tử tăng trưởng vượt dự kiến
- 10:42 Việt Nam thuộc nhóm nước có tỷ lệ tử vong do ung thư cao
- 11:42 Giẫm đạp tại mít tinh của chính trị gia Ấn Độ, 39 người chết