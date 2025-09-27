Thứ bảy, 27/9/2025, 16:56 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Bốn sân bay dừng tiếp nhận tàu bay do ảnh hưởng bão Bualoi | Hàn Quốc đề nghị ông Trump làm 'sứ giả hòa bình' với Triều Tiên
Ông Trump muốn áp thuế với thiết bị điện tử chứa chip; Đề xuất khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, người nghèo từ 2026;...
- 00:12 Bốn sân bay dừng tiếp nhận tàu bay do ảnh hưởng bão Bualoi
- 01:02 Hàn Quốc đề nghị ông Trump làm 'sứ giả hòa bình' với Triều Tiên
- 01:48 Ông Trump muốn áp thuế với thiết bị điện tử chứa chip
- 02:49 Bão vào lúc triều cường, sóng biển có thể cao 5-7 m
- 03:43 Đề xuất khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, người nghèo từ 2026
- 04:38 Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện Đề án tiền lương
- 05:28 Dự kiến cho sinh viên quốc tế ở Việt Nam làm thêm 20 giờ/tuần
- 06:10 Xuất khẩu dệt may, nội thất, thủy sản vào Mỹ chịu áp lực cuối năm
- 07:02 Khởi công đường liên cảng kết nối sân bay Long Thành
- 07:45 Tổng Thư ký Quốc hội làm Bí thư TP Cần Thơ
- 08:34 Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị đề nghị 28-30 năm tù
- 09:23 Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới, phá thế độc tôn của Trung Quốc
- 10:01 Thái Lan, Campuchia cáo buộc nhau tấn công qua biên giới
- 10:41 Dư luận Malaysia phẫn nộ và xấu hổ sau án cấm của FIFA
- 11:28 Trung Quốc siết xuất khẩu xe điện