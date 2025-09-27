Điểm tin 21h: Bốn sân bay dừng tiếp nhận tàu bay do ảnh hưởng bão Bualoi | Hàn Quốc đề nghị ông Trump làm 'sứ giả hòa bình' với Triều Tiên

Ông Trump muốn áp thuế với thiết bị điện tử chứa chip; Đề xuất khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, người nghèo từ 2026;...