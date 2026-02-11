Điểm tin 21h: Bộ Quốc phòng có 14 cán bộ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 | Lãi suất liên ngân hàng về 8,5%

VN-Index tăng mạnh nhất một tháng; Nổ súng, bắt con tin ở trường học Thái Lan;...