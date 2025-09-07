Chủ nhật, 7/9/2025, 16:57 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Bộ Nội vụ muốn sàng lọc ngay viên chức yếu kém | Hàng Mỹ ồ ạt vào Việt Nam
Hoa hậu Thùy Tiên ký hợp đồng khống để 'giữ hình ảnh' trong vụ bê bối kẹo Kera; Ông Trump ký sắc lệnh miễn thuế cho một số hàng hóa...
- 00:13 Cục Thống kê: Áp lực lạm phát vẫn chưa lớn
- 01:16 Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch tả xâm nhập Việt Nam
- 02:08 Hoa hậu Thùy Tiên ký hợp đồng khống để 'giữ hình ảnh' trong vụ bê bối kẹo Kera
- 03:37 'Mưa đỏ' vượt 'Mai', là phim ăn khách nhất phòng vé
- 04:28 Bị bắt sau khi vô cớ đánh người đi đường ở TP HCM
- 05:18 Bộ Công Thương: Giá điện chỉ tăng 2-5% nếu cho EVN tính bù khoản lỗ 45.000 tỷ đồng
- 06:48 Bộ Nội vụ muốn sàng lọc ngay viên chức yếu kém
- 08:23 Bão mạnh lên cấp 9, có thể gây mưa cho miền Bắc
- 09:35 Hàng Mỹ ồ ạt vào Việt Nam
- 10:41 Ông Trump ký sắc lệnh miễn thuế cho một số hàng hóa
- 11:56 Ông Trump rút gọn danh sách ứng viên Chủ tịch Fed
- 13:01 Tân Thủ tướng Thái Lan quỳ lạy tranh Quốc vương khi nhậm chức
- 14:04 Thủ tướng Nhật Bản từ chức lãnh đạo đảng cầm quyền
- 15:04 Ông Zelensky từ chối gặp ông Putin ở Moskva, đề nghị tới Kiev
- 16:10 Nga tập kích tên lửa, UAV quy mô lớn chưa từng thấy vào Ukraine
- 17:10 Ukraine tuyên bố tự chủ được 60% vũ khí
