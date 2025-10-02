Thứ năm, 2/10/2025, 16:59 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2% từ năm 2026 | Bốn hướng làm chủ công nghệ chiến lược Việt Nam
Đề xuất nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày; Mua bán tiền số đang hình thành 'chợ đen' quy mô lớn;...
- 00:12 Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2% từ năm 2026
- 01:17 Mặt trận Tổ quốc tiếp nhận 672 tỷ đồng ủng hộ đồng bào sau bão Bualoi
- 02:13 Ông Nguyễn Đức Trung tái cử Bí thư Nghệ An
- 02:39 Bốn hướng làm chủ công nghệ chiến lược Việt Nam
- 03:16 Chứng khoán giảm mạnh cuối phiên
- 04:09 Đề xuất lắp hàng nghìn camera AI giám sát giao thông toàn quốc
- 04:55 5 người trong tổ chức khủng bố 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời' bị truy tố
- 06:04 Ông Medvedev đấu khẩu với ông Trump về tàu ngầm hạt nhân
- 06:58 Ngân hàng đầu tiên ra mắt thương hiệu vàng miếng
- 07:54 Đề xuất nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày
- 08:41 Mua bán tiền số đang hình thành 'chợ đen' quy mô lớn
- 09:44 Giá xăng, dầu cùng tăng
- 10:32 36 người chết, thiệt hại hơn 11.400 tỷ đồng do bão Bualoi
- 11:34 Nghệ sĩ Trần Hiếu nhập viện
- 12:29 Thứ trưởng Hồ Văn Niên làm Bí thư Quảng Ngãi
- 13:12 Việt Nam gặp chủ nhà Arab Saudi ở VCK U23 châu Á 2026
- 14:19 Không còn dấu hiệu sự sống tại trường học bị sập ở Indonesia