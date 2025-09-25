Thứ năm, 25/9/2025, 21:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Bộ Giáo dục bác tin đồn về phương án sáp nhập đại học | Tổng thư ký LHQ sẽ dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội
Cổ phiếu Vingroup đỡ thị trường; Việt Nam đặt mục tiêu top 30 thế giới về đổi mới sáng tạo;...
- 00:13 Bộ Giáo dục bác tin đồn về phương án sáp nhập đại học
- 00:56 'Văn kiện Đại hội 14 là cam kết trước nhân dân về giai đoạn phát triển mới'
- 01:39 Tổng thư ký LHQ sẽ dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội
- 02:27 Cổ phiếu Vingroup đỡ thị trường
- 03:55 Việt Nam đặt mục tiêu top 30 thế giới về đổi mới sáng tạo
- 04:47 Y tế tư nhân sẽ chiếm 15% hệ thống chăm sóc sức khỏe vào năm 2030
- 05:39 Phó thủ tướng: Kiến tạo môi trường thúc đẩy công nghiệp văn hóa, giải trí
- 06:33 Nhà vật lý lượng tử đoạt giải Nobel sắp tới Việt Nam
- 07:26 Ông Hoàng Văn Nghiệm tái cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
- 08:10 Trung Quốc - EU tăng hợp tác khi thương mại với Mỹ căng thẳng
- 09:03 Bão Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
- 10:16 Giá xăng về sát 20.000 đồng một lít
- 11:18 Tổng Bí thư: Từng đạo luật phải hướng đến sự ấm no của nhân dân
- 12:18 Chủ tịch TP HCM: Sẽ kiểm điểm lãnh đạo phường xã chậm giải phóng mặt bằng
- 13:27 Đại gia Đinh Trường Chinh lĩnh 13 năm tù vì thâu tóm đất 'vàng' ở Sài Gòn
- 14:35 Dự kiến thầy cô vi phạm dạy thêm bị phạt đến 20 triệu đồng
- 15:47 Đề xuất cho đặt cược bóng đá quốc tế tối đa 10 triệu một ngày
- 16:51 Đề xuất nâng tiền đặt cọc đấu giá đất lên 50% mức khởi điểm
- 17:51 Đình chỉ công tác hiệu trưởng sau tố cáo thực phẩm 'bẩn' vào bữa ăn bán trú
- 18:39 16 đại học Việt Nam đạt tiêu chuẩn nước ngoài
- 19:31 TP HCM nghiên cứu phạt lao động công ích người vi phạm giao thông
- 20:35 Xe goòng rơi xuống sườn núi, 7 nhà sư tử nạn