Thứ tư, 4/3/2026, 17:11 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Bitcoin lên mức cao nhất gần một tháng | Giá vàng miếng giảm 4 triệu đồng
Bộ Xây dựng: Nguồn cung bất động sản sẽ tăng mạnh năm nay; Tàu ngầm Mỹ bắn chìm chiến hạm Iran, 148 thủy thủ mất tích...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Bộ Xây dựng: Nguồn cung bất động sản sẽ tăng mạnh năm nay
- 01:07 'Không có chủ trương tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã'
- 02:01 Việt Nam thắng phút bù tại Asian Cup nữ 2026
- 02:39 Bitcoin lên mức cao nhất gần một tháng
- 03:44 Tàu ngầm Mỹ bắn chìm chiến hạm Iran, 148 thủy thủ mất tích
- 04:42 Ninh Bình có tân Chủ tịch tỉnh
- 05:37 Bộ Công an đề xuất sẽ tham gia thẩm định quy hoạch sử dụng đất quốc gia
- 06:24 'Nghiên cứu nâng trần thu nhập mua nhà xã hội lên 25-27 triệu đồng một tháng'
- 07:05 Gió mùa đông bắc tràn về, chất lượng không khí Hà Nội tốt lên
- 07:51 Số ca nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP HCM tăng lên 54
- 08:36 Mạng 5G Việt Nam lần đầu vượt 500 Mbps
- 09:31 Giá vàng miếng giảm 4 triệu đồng
- 10:29 Dòng tiền rót vào chứng khoán cao nhất nửa năm
- 11:35 Ông Trump chỉ trích Anh, Tây Ban Nha không hợp tác trong chiến dịch Iran