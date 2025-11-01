Điểm tin
Điểm tin 21h: Biển Đông sắp xuất hiện cơn bão thứ 13 | TP HCM đề xuất giải thể, sáp nhập nhiều cơ sở y tế
Thứ bảy, 1/11/2025, 17:00 (GMT+7)

Thủ tướng yêu cầu đưa Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động ngay tháng 11; Ba trường hợp án tử hình được chuyển thành chung thân theo quy định mới;...

Phương Nghi

