Thứ bảy, 1/11/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Biển Đông sắp xuất hiện cơn bão thứ 13 | TP HCM đề xuất giải thể, sáp nhập nhiều cơ sở y tế
Thủ tướng yêu cầu đưa Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động ngay tháng 11; Ba trường hợp án tử hình được chuyển thành chung thân theo quy định mới;...
- 00:12 Biển Đông sắp xuất hiện cơn bão thứ 13
- 01:02 Không khí lạnh tăng cường, vùng núi có thể rét đậm
- 02:04 TP HCM đề xuất giải thể, sáp nhập nhiều cơ sở y tế
- 03:16 Hộ kinh doanh chuyển sang kê khai không cần mua phần mềm, nộp lệ phí
- 04:19 Cát đỏ tràn lấp quốc lộ 1 qua Lâm Đồng, giao thông tê liệt
- 05:21 Miền Trung tiếp tục mưa lớn, nguy cơ lũ lại lên báo động ba
- 06:12 Thủ tướng yêu cầu đưa Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động ngay tháng 11
- 07:01 Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11
- 08:12 Ba trường hợp án tử hình được chuyển thành chung thân theo quy định mới
- 09:19 Tây Ninh phát triển khu đô thị gần 10.000 tỷ đồng
- 10:31 Vingroup xây công viên nghìn tỷ đối diện vịnh Hạ Long
- 11:34 TP HCM chi hơn 2.200 tỷ đồng nâng cấp hệ thống kênh Đông Củ Chi
- 12:38 Thi thể cô gái trong cốp ôtô đậu ven đường TP HCM
- 13:14 Tổng giám đốc Xây dựng Hòa Bình từ chức
- 14:10 Trung Quốc chi gần tỷ USD mua sầu riêng Việt trong một tháng
- 15:16 Ông Trump nói sẽ không khôi phục đàm phán với Canada
- 16:15 Hà Lan có thể sắp có thủ tướng đồng tính đầu tiên