Điểm tin 21h: Bão Matmo vào Biển Đông, mạnh cấp 10 | Bộ Tài chính đang xây quy trình cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa

Hơn 84.000 căn hộ tại TP HCM sắp có sổ hồng; Nhiều trường học ở TP HCM cấm thu quỹ lớp...