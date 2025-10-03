Thứ sáu, 3/10/2025, 17:12 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Bão Matmo vào Biển Đông, mạnh cấp 10 | Bộ Tài chính đang xây quy trình cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa
Hơn 84.000 căn hộ tại TP HCM sắp có sổ hồng; Nhiều trường học ở TP HCM cấm thu quỹ lớp...
- 00:13 Bão Matmo vào Biển Đông, mạnh cấp 10
- 01:00 Đề xuất áp thuế thu nhập 0,1% trên giá chuyển nhượng vàng miếng
- 01:59 Bộ Tài chính đang xây quy trình cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa
- 03:00 Ông Trương Cảnh Tuyên lần thứ hai làm Chủ tịch Cần Thơ
- 03:53 Bốn đại học được đầu tư trọng điểm để vào top 150 châu Á
- 04:38 Doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố
- 05:17 Lotte muốn tiếp tục làm dự án Thủ Thiêm Eco Smart City
- 06:14 Bão Matmo hôm nay vào Biển Đông
- 07:23 51 người chết, thiệt hại gần 16.000 tỷ đồng do bão Bualoi
- 08:03 Xem xét đề xuất loại bỏ tên bão Bualoi
- 09:05 Đánh cắp, mua bán hàng triệu dữ liệu người mua điện, thông tin phụ huynh
- 10:04 Đề xuất xây hồ ngầm dưới sân bóng để xóa 'rốn ngập' ở TP HCM
- 11:07 Hơn 84.000 căn hộ tại TP HCM sắp có sổ hồng
- 12:04 Ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm Bí thư Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030
- 12:52 Thượng tướng Thái Đại Ngọc làm Bí thư Gia Lai
- 13:46 Sập cầu trên đường tránh ở Tuyên Quang
- 14:20 Nhiều trường học ở TP HCM cấm thu quỹ lớp
- 15:01 Chứng khoán kết tuần trong sắc đỏ
- 16:05 Bitcoin lên lại mốc 120.000 USD