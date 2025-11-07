Điểm tin 21h: Bão Kalmeagi gây thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng | Đề xuất xây bộ sách riêng cho học sinh giỏi

Giá rau củ leo thang sau bão Kalmaegi; Nổ tại nhà thờ Hồi giáo Indonesia, 54 người bị thương...