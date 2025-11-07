Thứ sáu, 7/11/2025, 17:09 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Bão Kalmeagi gây thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng | Đề xuất xây bộ sách riêng cho học sinh giỏi
Giá rau củ leo thang sau bão Kalmaegi; Nổ tại nhà thờ Hồi giáo Indonesia, 54 người bị thương...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:13 Bão Kalmeagi gây thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng
- 01:06 Đề xuất ưu tiên cho 'nam giới hai con, vợ chết' mua nhà xã hội
- 01:59 Đề xuất xây dựng bộ sách riêng cho học sinh giỏi
- 02:49 Nguyên Phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai Nguyễn Quốc Hùng bị khai trừ Đảng
- 03:35 Đại biểu Quốc hội: Lạm dụng đóng dấu mật gây lãng phí trong quản trị công
- 04:18 Phó thủ tướng đề nghị quốc tế hỗ trợ Việt Nam xây nhà máy chip
- 05:06 Lâm Đồng di dời dân quanh hồ thủy lợi có nguy cơ vỡ đập
- 05:50 Nam sinh lớp 9 bị 'đàn anh' đánh tử vong
- 06:26 Ca sĩ Jack bị phạt 55 triệu đồng, cấm biểu diễn 9 tháng
- 07:20 5 người chết, hơn 2.600 nhà hư hỏng do bão Kalmaegi
- 08:06 Hơn 1,6 triệu hộ mất điện do bão Kalmaegi
- 08:43 Trực thăng tìm kiếm 3 người mất tích ở biển Lý Sơn
- 09:24 Giá rau củ leo thang sau bão Kalmaegi
- 10:26 VN-Index thủng mốc 1.600 điểm
- 11:15 Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- 12:07 Chính phủ đề xuất mở rộng 4 vùng động lực quốc gia
- 12:49 Bộ Giáo dục: Trăn trở vì nhiều học sinh giỏi Olympic ở lại nước ngoài
- 13:51 'Hộ kinh doanh không lấy hóa đơn đầu vào có thể bị nghi trốn thuế'
- 14:40 Hơn 40 người ở TP HCM nghi ngộ độc sau ăn bánh mì
- 15:07 Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Campuchia
- 15:58 Nổ tại nhà thờ Hồi giáo Indonesia, 54 người bị thương