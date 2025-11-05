Thứ tư, 5/11/2025, 17:15 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Bão Kalmaegi mạnh lên cấp 14 | Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc tới Việt Nam
VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp; Ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương...
- 00:12 Giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14
- 01:15 Ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
- 01:50 Trung ương giới thiệu nhân sự bầu Chánh án, Phó chủ tịch Quốc hội
- 02:34 Đề xuất đền bù thu hồi đất theo bảng giá và hệ số điều chỉnh
- 03:21 Đề xuất tăng lương cho người có sáng kiến chống lãng phí
- 04:22 Đại biểu Quốc hội: Nộp thuế trên doanh thu là gánh nặng với hộ kinh doanh nhỏ
- 05:21 Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc tới Việt Nam
- 06:14 VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp
- 07:19 Bão Kalmaegi mạnh lên cấp 14, có thể gây mưa trên 600 mm
- 08:40 Thanh Hóa bổ nhiệm loạt giám đốc sở, ngành
- 09:38 8 giám đốc bị bắt trong đường dây mua bán giấy kiểm nghiệm sầu riêng
- 10:34 Chồng Đoàn Di Băng bị bắt
- 11:25 Khai mạc Hội nghị Trung ương 14
- 12:00 'Khó thu hút chuyên gia nước ngoài nếu họ phải kê khai tài sản'
- 13:10 Tăng 3 lần tiền phạt nếu thả rông chó, mèo nơi công cộng
- 14:16 Lâm Đồng buộc doanh nghiệp phá đập tích nước 5 hồ trên núi
- 14:54 TP HCM kiểm định lại chất lượng 186 chung cư cũ xuống cấp
- 16:01 Mỗi lượng vàng giảm hơn một triệu đồng
- 17:03 Bitcoin thủng mốc 100.000 USD
- 18:06 Philippines nguy cơ đối mặt thêm siêu bão