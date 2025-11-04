Điểm tin
Điểm tin 21h: Bão có thể mạnh cấp 14 khi vào vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa | Các thủy điện hạ mức nước đón lũ trước bão Kalmaegi
Thứ ba, 4/11/2025, 17:02 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Bão có thể mạnh cấp 14 khi vào vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa | Các thủy điện hạ mức nước đón lũ trước bão Kalmaegi

25 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á; Phó chánh án Nguyễn Quốc Đoàn làm Phó tổng Thanh tra Chính phủ;...

