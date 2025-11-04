Thứ ba, 4/11/2025, 17:02 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Bão có thể mạnh cấp 14 khi vào vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa | Các thủy điện hạ mức nước đón lũ trước bão Kalmaegi
25 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á; Phó chánh án Nguyễn Quốc Đoàn làm Phó tổng Thanh tra Chính phủ;...
- 00:12 Bão có thể mạnh cấp 14 khi vào vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa
- 01:19 Các thủy điện hạ mức nước đón lũ trước bão Kalmaegi
- 02:10 25 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á
- 03:26 Phó chánh án Nguyễn Quốc Đoàn làm Phó tổng Thanh tra Chính phủ
- 04:15 Trung Quốc tuyên án tử hình 5 thành viên băng đảng lừa đảo tại Myanmar
- 05:45 Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
- 06:37 Đại tướng Trịnh Văn Quyết làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
- 07:21 Chánh án Lê Minh Trí làm Phó ban Nội chính Trung ương
- 08:00 Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội
- 08:51 Chính phủ đề xuất cấp giấy phép xây dựng tối đa 7 ngày
- 10:12 Thuế suất thu nhập cá nhân dự kiến cao nhất vẫn là 35%
- 12:00 Lũ miền Trung đang xuống, còn gần 80.000 nhà ngập
- 13:02 VN-Index tăng mạnh nhất một tháng