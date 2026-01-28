Thứ tư, 28/1/2026, 17:06 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Bán 12 tấn thịt lợn chết nhiễm dịch cho người dân | Bộ Giáo dục dự kiến bỏ xét riêng học bạ, giảm 1,5 điểm cộng IELTS
Bầu 200 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV từ danh sách 222 người; Lãnh đạo LĐBĐ Malaysia đồng loạt từ chức...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Bộ Giáo dục dự kiến bỏ xét riêng học bạ, giảm 1,5 điểm cộng IELTS
- 01:29 Thu hồi 6 loại mỹ phẩm
- 02:20 Hơn 2.200 học sinh dừng ăn bán trú vì nghi thực phẩm bẩn
- 03:09 Bán 12 tấn thịt lợn chết nhiễm dịch cho người dân
- 03:52 Thuốc điều trị Covid-19 có thể 'ức chế virus Nipah hiệu quả'
- 05:27 Bầu 200 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV từ danh sách 222 người
- 06:40 Máy bay quân sự Yak-130 rơi ở Đăk Lăk, phi công thoát nạn
- 07:30 Cháy xe bồn chở xăng lan sang nhà xưởng ở TP HCM
- 08:13 Bán 3.000 chế phẩm có chất độc thạch tín cho hàng loạt phòng nha khoa
- 09:04 Chứng khoán Việt Nam trải qua chuỗi giảm dài nhất 7 năm
- 10:10 Mỗi lượng vàng tăng gần 7 triệu đồng
- 11:25 Giá USD thế giới thấp nhất 4 năm
- 12:29 Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị kết án 20 tháng tù
- 13:22 Lãnh đạo LĐBĐ Malaysia đồng loạt từ chức