Điểm tin
Điểm tin 21h: Ba Lan kêu gọi công dân rời Iran ngay lập tức | Cảnh sát Anh 'bắt giữ em trai Vua Charles'
Thứ năm, 19/2/2026, 17:07 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Ba Lan kêu gọi công dân rời Iran ngay lập tức | Cảnh sát Anh 'bắt giữ em trai Vua Charles'

Ukraine cấm vận Tổng thống Belarus; Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lĩnh án tù chung thân...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 21h: Ba Lan kêu gọi công dân rời Iran ngay lập tức | Cảnh sát Anh 'bắt giữ em trai Vua Charles'