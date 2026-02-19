Thứ năm, 19/2/2026, 17:07 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Ba Lan kêu gọi công dân rời Iran ngay lập tức | Cảnh sát Anh 'bắt giữ em trai Vua Charles'
Ukraine cấm vận Tổng thống Belarus; Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lĩnh án tù chung thân...
- 00:12 Cáp treo Hòn Thơm gặp sự cố, hàng nghìn khách phải về bờ bằng canô
- 01:05 Ba Lan kêu gọi công dân rời Iran ngay lập tức
- 01:59 Cảnh sát Anh 'bắt giữ em trai Vua Charles'
- 03:22 Hà Nội phân quyền cấp xã quản lý vận hành nhà chung cư
- 04:40 Thu hồi sữa rửa mặt chứa thành phần không công bố
- 05:44 Hơn 18.000 ca cấp cứu liên quan giao thông 5 ngày nghỉ Tết
- 06:29 Giá vàng trở lại mốc 5.000 USD
- 07:26 Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lĩnh án tù chung thân
- 08:17 Ukraine cấm vận Tổng thống Belarus