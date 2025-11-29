Thứ bảy, 29/11/2025, 17:02 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Áp thấp nhiệt đới suy yếu, bão Koto giữ cấp 9 | Cháy thẩm mỹ viện 6 tầng ở TP HCM
Bão Koto còn cấp 9, hướng Gia Lai - Đăk Lăk; Hong Kong để tang ba ngày tưởng niệm nạn nhân vụ cháy chung cư...
- 00:12 Áp thấp nhiệt đới suy yếu, bão Koto giữ cấp 9
- 01:23 Thủ tướng thăm người dân rốn lũ Đăk Lăk
- 02:02 Cháy thẩm mỹ viện 6 tầng ở TP HCM
- 02:37 Thanh niên tử vong sau tiếng nổ ở TP HCM
- 03:14 Người dân gửi hơn 7,8 triệu tỷ đồng tại hệ thống ngân hàng
- 04:06 Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ tác động chính sách khí thải xe máy
- 04:54 Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu tính thuế hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng
- 05:42 Gia Lai đề xuất dời hơn 2.200 hộ khỏi vùng nguy hiểm sau bão lũ
- 06:37 Trưởng phòng trọng án Cục Hình sự làm Phó giám đốc Công an Sơn La
- 07:04 Thêm 10 người bị bắt trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng
- 07:55 TikTok dự kiến lập 3 công ty ở Trung tâm tài chính quốc tế TP HCM
- 08:41 Nhiệt độ Hà Nội xuống 9 độ C
- 09:32 Giá vàng miếng lập kỷ lục gần 155 triệu đồng
- 10:25 Nguy cơ chậm, hủy chuyến do hàng loạt máy bay Airbus thay thế thiết bị
- 11:22 Hong Kong để tang ba ngày tưởng niệm nạn nhân vụ cháy chung cư
- 12:06 Ông Trump tuyên bố hủy mọi văn kiện ký tự động của ông Biden