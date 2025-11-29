Điểm tin
Thứ bảy, 29/11/2025, 17:02 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Áp thấp nhiệt đới suy yếu, bão Koto giữ cấp 9 | Cháy thẩm mỹ viện 6 tầng ở TP HCM

Bão Koto còn cấp 9, hướng Gia Lai - Đăk Lăk; Hong Kong để tang ba ngày tưởng niệm nạn nhân vụ cháy chung cư...

Phương Nghi

