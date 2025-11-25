Điểm tin
Điểm tin 21h: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão | Nhiều tỉnh Nam Trung Bộ hạ mực nước hồ vì lo lũ mới
Thứ ba, 25/11/2025, 17:12 (GMT+7)

Thủ tướng gợi ý 5 điều kiện để TP HCM thành siêu đô thị; Hộ kinh doanh có thể được nộp thuế trên phần lãi;...

