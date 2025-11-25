Thứ ba, 25/11/2025, 17:12 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão | Nhiều tỉnh Nam Trung Bộ hạ mực nước hồ vì lo lũ mới
Thủ tướng gợi ý 5 điều kiện để TP HCM thành siêu đô thị; Hộ kinh doanh có thể được nộp thuế trên phần lãi;...
- 00:12 Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão
- 01:36 Nhiều tỉnh Nam Trung Bộ hạ mực nước hồ vì lo lũ mới
- 02:38 Hơn 2.000 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ
- 03:44 Thủ tướng gợi ý 5 điều kiện để TP HCM thành siêu đô thị
- 04:38 'Xăng E10 có thể giúp Việt Nam tiết kiệm gần tỷ USD mỗi năm'
- 05:53 Hình thái lây nhiễm HIV ở Việt Nam thay đổi
- 06:49 Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2026 sẽ mở rộng sang tuyến phố lân cận
- 07:49 Ukraine 'cắt đề xuất hòa bình xuống còn 19 điểm'
- 08:41 U22 Việt Nam có thể phải đổi nơi đá SEA Games 33
- 09:34 Đài Loan hài lòng về cách ông Trump đề cập cuộc điện đàm với ông Tập
- 10:32 Bão lũ từ đầu năm gây thiệt hại hơn 85.000 tỷ đồng
- 12:11 Đèo Prenn cửa ngõ Đà Lạt thông trở lại
- 12:55 'Thủ phủ' tôm hùm Việt Nam bị xóa sổ sau lũ lịch sử
- 13:48 Hộ kinh doanh có thể được nộp thuế trên phần lãi
- 14:47 Đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe
- 15:38 TP HCM sắp khởi công loạt dự án trọng điểm
- 16:46 Sân bay Liên Khương đóng cửa 4 tháng để nâng cấp
- 17:41 Giá vàng miếng tăng hơn 2 triệu đồng
- 18:41 Chứng khoán bị bán mạnh
- 19:45 Ông Phạm Nhật Vượng lần đầu vào top 100 người giàu nhất thế giới
- 20:50 WHO kiến nghị 'cấm tuyệt đối kinh doanh thuốc lá điện tử, nung nóng'
- 21:33 Nhóm tàng trữ 50.000 viên ma túy bắn trả cảnh sát