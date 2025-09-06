Thứ bảy, 6/9/2025, 17:15 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão | Hoa hậu Thùy Tiên đòi tăng cổ phần 'vì kẹo Kera đắt khách'
Biệt thự của giang hồ Mạnh 'Gỗ' bị khám xét; Israel yêu cầu dân Palestine sơ tán khỏi Gaza City;...
- 00:12 Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão
- 01:30 Hoa hậu Thùy Tiên đòi tăng cổ phần 'vì kẹo Kera đắt khách'
- 03:48 Biệt thự của giang hồ Mạnh 'Gỗ' bị khám xét
- 05:03 Người yêu thiên văn có thể quan sát trăng máu ngày mai
- 06:03 Israel yêu cầu dân Palestine sơ tán khỏi Gaza City
- 07:11 Giá vàng miếng vượt 135 triệu đồng
- 08:29 Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh thị trường vàng
- 10:18 'Bộ Tổng tham mưu phải bảo đảm vũ khí cho các lực lượng tiến lên hiện đại'
- 11:36 Đảng ủy Chính phủ sắp trình Bộ Chính trị điều chỉnh lương công chức
- 12:45 Ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Đà Nẵng
- 13:48 Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão trong hôm nay
- 14:53 Khởi công cao tốc vành đai 4 Hà Nội
- 15:52 Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 cao kỷ lục
- 17:18 Lũ trong đêm chia cắt nhiều khu dân cư ở Lâm Đồng
