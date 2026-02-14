Điểm tin 21h: 9 công ty Việt vào top 500 tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026 | Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần

Starlink được cấp phép Internet vệ tinh tại Việt Nam; Doanh nhân Trịnh Văn Quyết muốn thuê tàu bay Boeing 737 Max cho Bamboo Airways...