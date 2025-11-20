Thứ năm, 20/11/2025, 17:15 (GMT+7)
- 00:12 41 người chết, hơn 52.000 nhà ngập do mưa lũ
- 01:54 Nhiều trạm y tế Đăk Lăk chìm trong nước, một nhân viên tử vong
- 02:45 Sân bay, đường sắt, quốc lộ qua miền Trung tê liệt
- 04:04 Tai nạn liên hoàn, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu ùn tắc hơn ba tiếng
- 04:51 Bộ trưởng Giáo dục: Vinh quang nghề nghiệp không tự nhiên sinh ra
- 05:44 TP HCM là xuất phát điểm của nhiều mô hình giáo dục đổi mới
- 06:54 TP HCM được bố trí tối đa 8 phó chủ tịch UBND
- 07:53 Đề xuất sửa Luật Bảo hiểm xã hội từ năm 2026
- 09:03 Tuyển Việt Nam 9 năm liên tiếp đứng trong Top 20 châu Á
- 10:01 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc
- 10:53 Thu nhập một năm của các tỷ phú đủ giúp cả thế giới thoát nghèo
- 11:48 Thủ tướng yêu cầu 'bằng mọi biện pháp' cứu dân vùng lũ
- 12:48 100 can axit đặc biệt nguy hiểm bị lũ cuốn
- 13:25 Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý tình trạng 'cò' rao bán suất ngoại giao nhà ở xã hội
- 14:25 Cổ phiếu Vietjet Air tăng trần
- 15:38 Giá xăng, dầu cùng giảm
- 16:42 Hà Nội thí điểm cấm ôtô trên 10 tấn đi vào ba tuyến đường
- 17:27 Đường dây chuyển 1,2 tấn ma túy từ Tam giác vàng về Việt Nam bị triệt phá
- 18:18 Việt Nam và Malaysia có thể phải đá luân lưu tranh vé Asian Cup
- 19:18 Các 'cá mập' có dấu hiệu tháo chạy khỏi Bitcoin
- 20:24 Thủ lĩnh tân phát xít thừa nhận âm mưu phát kẹo độc cho trẻ em Do Thái